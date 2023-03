Lettre ouverte de Maodo Malick Mbaye à Idrissa Seck

Maodo Malick Mbaye, membre fondateur de Benno Book Yakarr et responsable de l’Alliance Pour la République, a publié une lettre ouverte à Idrissa Seck, président du Parti Rewmi et membre de Benno Book Yakarr. Dans sa lettre, il critique les récentes déclarations de Seck sur la défaite de la majorité présidentielle dans la circonscription de Thiès. Mbaye affirme que ces déclarations sont politiquement contreproductives et risquent de fragiliser leur compagnonnage. Il appelle Seck à faire preuve de magnanimité et à éviter de diviser la majorité présidentielle à Thiès.

Défaites de Benno Bokk Yakaar à Thies

Lettre ouverte à Mr Idrissa Seck Président du Partl Rewmi et membre de Benno Bokk Yakar

Grand frère ! Un compagnon politique ne doit pas dire ça

Cher grand frère Idrissa !

Je partage avec vous deux choses qui me semblent plus essentielles que tout .

D’abord nous sommes tous les deux de Thiès, ville qui nous a vu naître à moins de 10 ans d’intervalle. Certes vous avez sur moi l’avantage du droit d’aînesse si important dans notre société mais nous pouvons naturellement revendiquer d’être de la même génération.

Vous connaissez Thiès autant sinon plus que moi. Tous ses fils ont pour elle une ambition sans limites, un amour, des fidélités qui prennent racine dans le chemin que nos parents et nos aïeux ont tissé pour nous. Ajoutée à cela , cette singulière affection fraternelle qui nous lie tous les deux.

Quelle magnanimité!

Ensuite nous partageons aussi la classe politique sénégalaise, cette grande École démocratique dont vous êtes l’une des figures de proue qui ouvre généreusement ses portes à tous les Sénégalais qui aspirent à un avenir meilleur pour notre pays, au delà des régions, des villes, des ethnies et castes .

Tout cela a fini de tisser entre nous des liens empreint de respect, de considération et d’estime réciproque. C’est tant mieux pour nous et je n’entends point y déroger

Mais vous me permettrez , Grand frère , à rebours, de vous interpeller sur vos récentes déclarations de samedi dernier, à l’occasion du séminaire de votre parti Reew-mi. Durant cette grand-messe vous avez accusé « « vos alliés de Benno bok Yakaar et l’Apr que nous sommes d’être à l’origine de la défaite de la majorité présidentielle dans la circonscription de Thiès parce que nous nous sommes dits que si Diattara gagne c’en est fini pour nos carrières politiques »(sic)

Si telle est votre conviction, permettez moi de vous dire qu’elle ne repose sur aucun argument recevable aussi bien dans le fond que dans la forme.

Au contraire, nous , responsables de Benno , avons fait une belle campagne. Nous n’avons jamais été aussi mobilisés dans un scrutin pour donner plus de vigueur à une alliance que nous voulons pérenne et exemplaire. Cette alliance que vous avez personnellement baptisée « Mbourok Sow » (indissociable par le temps et aléas)

Avec nos équipes respectives , nous avons même déployé des moyens humains et financiers et un trésor d’ingéniosité au delà de la simple générosité. Parfois autant sinon plus que les quatre investis-tête à la ville et dans les trois communes tous issus de REWMI . Je salue et reconnais , ici ,à sa juste valeur l’engagement dans l’effort de vaincre de ces hommes et femme . Il en était de même lors des élections législatives.

Voilà pourquoi votre analyse des résultats des ces scrutins me fait mal. Elle vous isole de la vérité des faits. Elle est dangereuse parce qu’elle continue de vous faire croire que vous n’avez aucune responsabilité dans les deux dernières déroutes électorales de la majorité présidentielle à Thies . Que nenni !!!

Grand frère ! votre sortie est politiquement contreproductive parce qu’elle met à nu notre défaite à tous et votre propre défaite plus qu’elle ne vous absout

Le plus grave, c’est qu’en faisant de telles déclarations, vous prenez le risque d’enfoncer un couteau dans une plaie qui avait commencé à se cicatriser. Ce couteau enfoncé inutilement va faire d’autres blessures, réveiller les vieux démons de la division, créer des césures dans la majorité présidentielle à Thies et rendre la cohabitation difficile dans les prochains mois entre le REWMI et le Benno originel dans la cité du rail

Grand frère cher Idrissa !

Votre déclaration risque de fragiliser sans nul doute notre compagnonnage. Ce qui n’est nullement souhaitable .

Grand frère ! Je souhaite que Dieu vous guide pour avoir les bonnes intuitions en ces temps troubles de période préélectorale

Bien entendu, je n’entre pas dans les conjectures sur votre candidature ou pas en 2024. C’est votre droit le plus légitime. C’est une des plus grandes libertés que notre pays offre à quiconque veut conquérir le suffrage des électeurs. Je n’entre donc pas dans ces considérations. Je laisse à l’histoire et à la prospérité le soin de juger de l’opportunité et de la valeur des actes de chacun des acteurs du moment.

Grand frère ! Au regard de ce qui précède j’estime que vous n’auriez jamais dû tenir de tels propos

Car demain c’est déjà aujourd’hui

Vive le renforcement de la majorité présidentielle vers des succès futurs

Votre frangin et camarade

Maodo Malick Mbaye

Membre fondateur de Benno Book Yakarr Responsable de l’Alliance Pour la République ( APR). Thies

Partager : Tweet



WhatsApp