Lettre au PR Macky Sall: le prolongement de la durée de validité des anciens permis de conduire

A Son Excellence

Monsieur le Président

de la République

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance le prolongement de la durée de validité des anciens permis de conduire qu’il vous serait profondément reconnaissant de bien vouloir accorder aux Sénégalais concernés.

Excellence, l’heure étant au dialogue, à la concertation et à l’apaisement des coeurs et des esprits, je pense qu’une telle mesure, à l’entame de cette nouvelle année, serait un excellent cadeau et une annonce prometteuse d’une belle et heureuse année 2020.

Excellence, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020 et beaucoup de reussite pour votre nouveau mandat.

Vous exprimant par avance ma très vive gratitude, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’hommage de son profond respect.