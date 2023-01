L’état de santé de Pape Alé Niang est préoccupant. C’est la raison pour laquelle son avocat, Me Ciré Clédore Ly alerte avant de préciser que le refus de s’alimenter et le rejet de toute forme d’assistance médicale est la forme de combat souverainement décidée par Pape Alé Niang pour protester contre une détention devenue désormais abusive et excessive, du fait qu’elle ne se justifie plus pour les nécessités de l’information qui semble terminée, pour autant qu’aucun acte n’est posé par le juge depuis son audition au fond hormis la révocation de sa liberté qui était restreinte et conditionnée ». La robe noire a dénoncé le fait que le maître des poursuites tarde dans ses réquisitions sur la demande de mise en liberté déposée sur sa table depuis plusieurs jours.

