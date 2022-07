L’importance de la console google.

L’Outil Google search Console est très méconnu des Sénégalais. L’outil la console Google Play est plus usité à cause du téléchargement et de l’utilisation des applications google Play sur android.

De sorte que la Google Console developers google est reléguée au second plan malgré son importance capitale. Google a mis en place cette console pour faciliter son intégration et permettre son analyse.

Pour Utiliser Google Search Console.

Pour utiliser google search console, il faut absolument s’inscrire. Dans un premier temps, il faut proposer l’URL de son site internet. Mais cette inscription doit être complétée par la validation qui montre que vous êtes effectivement le propriétaire du Site.

Cette validation se fait selon votre choix à savoir à partir de votre Hébergeur (il faut vous y connecter), ou bien uploader un fichier Html sur votre serveur ou copier un code sur l’entête de votre site internet.

Un fois inscrit Google search console vous permet de voir vos pages ou votre état d’indexation. Ainsi la console google vous permet d’avoir tous les renseignements nécessaires et utiles dont vous aurez besoin pour la gestion de votre site.

L’utilisation de Google Chrome au Sénégal. Telecharger chrome pour PC

Plus de 70 % utilisent le navigateur de Google, Google Chrome. La facilité pour télécharger Chrome en est pour quelque chose. Sa simplicité et sa petite taille lui assurent une efficacité véritable.

Telecharger chrome pour PC

Pour télécharger google chrome, il faut aller sur google et écrire télécharger google chrome. Vous pouvez utiliser google chrome pour surfer ou installer des extensions qui pourront vous être utiles.

Google chrome Pc est l’Outil plus utilisé au Sénégal que ses concurrents Internet Explorer, Mozilla firfox ou Bing. Chrome est très efficace avec sa synchronisation vous permettent de gérer vos mots de passe et de voyager sur le net sans soucis.