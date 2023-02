Les travailleurs de la santé au Sénégal protestent contre le manque de respect des accords de logistique vaccinale

Thiès: Des travailleurs de la santé protestent contre le gouvernement pour le manque de respect des accords signés en matière de logistique vaccinale et de conditions de travail. Ils dénoncent également les affectations arbitraires de certains de leurs collègues et les agissements du ministère de la Santé. Les travailleurs de la santé réclament des indemnités de logement pour tous les agents de santé et une gestion démocratique du personnel.

En réponse à ces préoccupations, les travailleurs de la santé ont restitué les vaccins et les équipements de vaccination au dépôt de district, ce qui a entraîné une baisse de la prévention vaccinale dans les structures de santé du pays. Ils appellent le gouvernement à mesurer le travail réel à travers les indicateurs pertinents tels que le nombre d’enfants vaccinés et de femmes ayant bénéficié de la planification familiale.

Le but de leur protestation n’est pas de s’opposer à la population, mais de faire respecter les accords signés avec le gouvernement pour améliorer les soins de santé publique au Sénégal. Les travailleurs de la santé continueront de lutter pour leur cause dans les jours à venir.

