Les subventions d’auto-assistance de l’ambassadeur de cette année vont impacter la vie de 8.500 personnes dans sept régions du Sénégal

Le programme d’auto-assistance de l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal dénommé «Ambassador’s Special Self Help» (SSH)” travaille en partenariat avec de petits groupements communautaires, et leur accorde des subventions pour le financement du développement, à travers l’éducation, la santé, l’autonomisation des femmes, l’agriculture et la création d’activités génératrices de revenus.

Depuis 2000, le programme SSH a octroyé 291 petites subventions pour un montant global d’environ 218 millions de FCFA (1,4 million de dollars), à des communautés locales souvent oubliées par les grands programmes d’aide au développement.

Cette année, l’Ambassade des États-Unis à Dakar a accordé plus 43 millions de FCFA (75.000 dollars) à sept groupements dans les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kédougou, Saint-Louis, Sédhiou et Thiès. Ces subventions vont permettre de financer la construction de salles de classes et de latrines, l’acquisition d’une machine d’échographie pour un centre de santé rural, l’équipement d’une école pour enfants handicapés, ainsi l’achat de machines à moudre les céréales, et de matériel de transformation pour les groupements communautaires.

Conçus et mis en œuvre par les communautés elles-mêmes, les projets répondent à des besoins spécifiques et, cette année, les subventions amélioreront directement la vie d’environ 8.500 membres des communautés dans sept régions.

Pour plus d’informations sur ce programme novateur, visitez US Embassy Senegal Ambassador Self-Help Program.