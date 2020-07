Les Sénégalais plus gros consommateurs d’alcool en Afrique: 52 364 bouteilles de champagne

Share on Twitter

Share on Facebook

Le rapport 2019 du Comité interprofessionnel du vin de Champagne a que les Sénégalais sont des plus grands consommateurs d’alcool. 52 364 bouteilles de champagne, pour un un montant de 642 507 060 Fcfa, vidé selon le rapport.

Ce pays à majorité musulmane, se classe à la 17e place africaine devant le Kenya et la Zambie (34e).



Toutefois, des pays comme le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, la RDC et le Maroc sont plus « ivres » que le Sénégal.

En 2019, l’Afrique a importé 3 milliards 693 mille 756 bouteilles. Ce qui aura coûté la bagatelle de 89,85 millions d’euros.