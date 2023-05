Les retraités et ex-travailleurs temporaires des chemins de fer du Sénégal appellent à l’intervention du président pour régler leurs problèmes de pension

Le 1er mai 2023, des retraités et ex-travailleurs temporaires des chemins de fer du Sénégal se sont réunis pour exprimer leurs inquiétudes et revendications concernant le non-paiement de leurs pensions, malgré leurs années de service. Ces travailleurs à la retraite, certains ayant plus de 30 ou 40 ans de service, ont réclamé l’intervention du président Macky Sall pour résoudre cette situation qui les plonge dans la précarité.

Un protocole d’accord avait été signé avec l’État du Sénégal, mais les engagements pris n’ont pas été respectés. Les retraités ont déposé des lettres auprès de différentes institutions, dont l’Ipres, l’agent judiciaire et le ministère des Finances, pour exiger le paiement de leurs pensions depuis deux ans et 15 ans.

Les anciens travailleurs des chemins de fer, aujourd’hui âgés et fatigués, insistent sur l’urgence de régler cette situation. Ils estiment qu’après tant d’années de service, ils méritent le repos et le respect. La mobilisation réunit environ 1 300 personnes, dont quelques femmes, qui demandent à ce que leurs droits soient reconnus et respectés.

Les retraités appellent à l’intervention du président de la République, qui est le gardien de la Constitution, afin de les mettre dans leurs droits. Ils soulignent qu’ils ne sont pas des travailleurs violents et qu’ils ne veulent pas recourir à des actions radicales, comme se coucher sur les rails. Ils demandent simplement que le président agisse rapidement pour que le Sénégal avance et qu’ils puissent profiter de leurs pensions pour subvenir aux besoins de leurs familles.

En fin de compte, les retraités et ex-travailleurs temporaires des chemins de fer du Sénégal souhaitent être traités avec dignité et justice, et espèrent que leur appel sera entendu par les autorités compétentes.

