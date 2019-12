Les RECETTES du livre de Edward Snowden reviendront au gouvernement US, dont il dénonce les SECRETS

Edward Snowden est privé de ses droits d’auteur pour son livre Mémoires vives, dans lequel il revient sur son travail pour les services de renseignements américains, a tranché un juge fédéral. Et pour cause : l’ancien membre de la CSA et la NSA aurait dû obtenir la permission de publier son ouvrage auprès de ses ex-employeurs, suite à la décision rendue par le tribunal fédéral d’Alexandria, en Virginie, rapporte le Washington Post.

Le gouvernement des États-Unis avait déposé une plainte pour « violation du contrat » contre le lanceur d’alerte dès la sortie de son autobiographie (Permanent Record, en version originale). Selon le juge Liam O’Grady, l’ancien membre de la CSA et de la NSA aurait dû soumettre son manuscrit à l’examen préalable de ces organismes pour obtenir de leur part une autorisation de publication. Snowden a reconnu avoir enfreint les règles dans une interview accordée à The Daily Show, affirmant qu’il ne voulait pas «laisser la CIA éditer sa vie». Faute d’accord, tous les bénéfices des ventes du livre -qui a figuré parmi les meilleures ventes pendant plusieurs semaines-, seront reversés à l’État.

Dans son livre, l’ancien informaticien retrace son enfance et ses années de travail au sein de la CIA et de la NSA. Il révèle également des informations censées rester confidentielles sur les programmes de surveillance lancés par le gouvernement américain et visant ses concitoyens. Accusé d’espionnage et de vols de secrets d’État depuis 2013, le lanceur d’alerte s’est réfugié en Russie, pays qui lui a délivré un permis de séjour expirant début 2020. Auparavant, Edward Snowden s’était intéressé à la possibilité de se faire accorder l’asile en France, sous la présidence de François Hollande. Cependant, les autorités françaises ont opposé un refus à cette demande.