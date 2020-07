LES RAPPORTS 2016-2019 DE L’IGE REMIS AU CHEF DE L’ETAT

L’Inspection générale d’Etat (IGE) a remis ce lundi ses rapports sur la période 2016-2019 au chef de l’Etat qui s’est engagé à ’’veiller à la mise en œuvre immédiate et intégrale des propositions’’, a appris l’APS.

’’L’Inspection Générale d’État a remis ce lundi ses rapports, sur la période 2016-2019, au Président Macky Sall. L’occasion de partager des propositions stratégiques sur la gestion de l’Etat et de ses démembrements’’, a twitté la présidence de la République. ’’Introspection, responsabilité individuelle et collective, voilà ce à quoi invite le rapport de l’IGE. Le Président @Macky_Sall s’est engagé à veiller à la mise en œuvre immédiate et intégrale des propositions’’, a ajouté la même source.