Le coach Aliou Cissé a annoncé, ce jeudi, en conférence de presse, que le gardien de but, Edouard Mendy sera bel et bien titulaire demain, contre le Qatar, malgré sa contreperformance, lundi dernier, face aux Pays-Bas, à l’occasion de la première journée de la Coupe du Monde « Qatar 2022 ».

« Mendy va bien, il un mental d’acier, on a eu à discuter avec lui, comme je le fais avec la plupart de nos joueurs. Les qualités de Mendy ne sont pas à remettre en doute, c’est vrai qu’il traverse des moments difficiles, mais il sera sur le terrain demain. Je n’ai aucun doute sur Edouard. C’est un garçon en qui on a confiance et il sera sur le terrain demain sans doute », a-t-il déclaré, face aux journalistes, à la veille du match capital des lions face au pays hôte le Quatar.

Pour rappel, le gardien Édouard Mendy a fait l’objet de vives critiques sur la toile de la part des internautes après les deux buts encaissés lors de l’entrée en Lice du Sénégal face aux pays Bas.