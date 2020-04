Les premiers symptômes liés au covid-19

Les symptômes sans conséquences graves

Les symptômes du Covid-19 se manifestent de manière progressive. Les symptômes ressemblent dans un premier temps à ceux d’un rhume ou d’un état grippal, c’est-à-dire une toux, une congestion nasale ou de la fatigue. Cela peut être bénin et sans aucune gravité. Certains présentent de la fièvre, des maux de tête et/ou de la diarrhée. Les études ont démontré que de nombreuses personnes infectées décrivent des symptômes liés à une infection respiratoire. Dans la plupart des cas, cette infection peut être guérie avec beaucoup de repos. Une irritation des yeux a également été observée chez les porteurs de la maladie liée au nouveau coronavirus. Un essoufflement lors d’activités qui ne nécessitent qu’un effort minime fait partie des symptômes du Covid-19.

Les symptômes qui doivent alerter

Certaines personnes sont plus fragiles que d’autres, comme les personnes âgées, et peuvent avoir une dyspnée (difficulté à respirer) ou une insuffisance respiratoire. Les personnes à haut risque d’aggravation sont susceptibles de déclencher un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Lorsque les poumons sont atteints, les échanges gazeux ne se font plus correctement. Du liquide peut arriver jusqu’aux poumons et perturber le transport d’oxygène. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë se traduit par un essoufflement et une cyanose (peau bleutée) et nécessite une hospitalisation d’urgence.

Les nouveaux symptômes

La peau altérée par le Covid-19

Dans des cas plus rares, le SNDV (Syndicat National des Dermatologues Vénérologues) mentionne, dans son communiqué de presse, la présence de lésions cutanées chez certains malades du nouveau coronavirus. Certains présentaient des irritations de la peau comme que de l’urticaire ou des rougeurs douloureuses. En effet, un groupe sur WhatsApp a été créé par pas moins de 400 dermatologues. Une quarantaine de cas présentant des lésions cutanées a été référencé. Les personnes atteintes d’urticaire ou de sorte d’engelures sont toutes positives au test du Covid-19.

Perte du goût et de l’odorat

Des infectiologues et ORL français alertent sur la perte brutale du goût et de l’odorat chez des personnes suspectées ou atteintes du nouveau coronavirus. Toutefois, il est conseillé de rester chez soi et de surveiller l’apparition éventuelle d’autres symptômes plus graves, comme la détresse respiratoire. Une téléconsultation peut cependant être envisageable.