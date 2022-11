LES PREMIÈRES MESURES TOMBENT

Les concertations pour lutter contre la cherté de la vie initiée par le Gouvernement du Premier ministre Amadou Ba a donné ses premiers résultats. Le Conseil national spécial sur la consommation présidé, samedi 5 novembre s’est soldé par la prise de mesures phares pour soulager les populations.

Riz et le sucre

Une baisse du kilogramme du riz brisé qui passe de 350 à 325 francs, soit une baisse de 25 francs a été notée. Le litre d’huile, en ce qui le concerne, passe de 1200 à 1100 francs, soit une baisse de 100F sur le litre. Quant au kilogramme du sucre, il passe de 600 à 575 francs, soit une baisse de 25 francs.

Aliment de volaille et la viande

Le sac de 50 kg passe de 20.000 à 18.000 francs, soit une baisse de 2.000 francs sur l’aliment de volaille. Pour la volaille elle-même, le prix du poulet vif est désormais fixé à 2.500 francs avec un plafond à trois mille francs CFA. Pour la viande, le kilogramme de viande de bœuf est passé de 4.000 à 3.600, soit une baisse de 400 FCFA. Quant au kilogramme de viande de mouton, il passe de 4.500 à 4.300, soit une baisse de 200 francs. Pour le lait, le kilogramme passe de 3.000 à 2.750 francs CFA soit une baisse de 250 francs.

Loyer

Sur le loyer, le président de la République a pris les mesures suivantes, 20% seront opérées sur le loyer inférieur à 300.000 Francs CFA. 10% sur les loyers compris entre 300.000 à 500. 000 francs CFA. 5% de baisse sur les loyers supérieurs à 500.000 francs CFA. Il faut dire que les loyers ont augmenté de plus de 20% depuis les dernières tentatives de baisse, alors que les coûts de la construction n’ont évolué qu’à hauteur de 45%. Parallèlement, le président Macky Sall renseigne qu’il sera opéré une réduction des prix de la commission versée aux agences à montant égal à la moitié du mois de loyer. Le paiement de la caution est indiqué à raison du douzième du montant du deuxième mois. Et la suppression du loyer d’avance sur le paiement qui sera exigé à la fin du mois.

Fer à béton

Pour le fer à béton, il est appliqué une baisse du fer local importé sur une fourchette comprise entre 50.000 à 100.000 francs CFA selon le type et le diamètre.

Frais scolaires et universitaires

Pour les frais scolaires et universitaires, la gratuité est instaurée pour le cycle élémentaire et le préscolaire dans le public. Les frais d’inscription dans les moyens et secondaires sont désormais fixés à 3.000 francs CFA à raison d’un plafond fixé au maximum à 5.000 francs et cela ne pourrait être autorisé que par le conseil d’administration de l’école.

Pour l’enseignement privé, une baisse de 10% est effectuée sur les frais d’inscription du préscolaire jusqu’au secondaire avec l’accord des acteurs, avec une interdiction de regrouper les paiements en début d’année. Pour le supérieur, une baisse allant de 5 à 10% est opérée sur les frais de scolarité d’enseignement privé supérieur.

En somme, 11 décisions qui vont se traduire en 55 mesures entraînant des baisses immédiates sur les produits de services de consommation courante, ont été prises. Cerise sur le gâteau, quelque 112 mesures d’accompagnement destinées à accompagner la souveraineté alimentaire », ont été notées. Mieux, le chef de l’État insiste sur l’application stricte de ces mesures prises au terme des concertations sur la cherté de la vie. La balle est donc dans le camp du Gouvernement.

Emedia