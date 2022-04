La forte hausse des prix du pétrole depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affecte le pouvoir d’achat des consommateurs et menace la stabilité économique.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé le jeudi 7 avril que ses pays membres ont convenu de libérer 60 millions de barils de pétrole de leurs stocks stratégiques, afin de maitriser la pénurie. Une opération qui porte à 120 millions de barils la quantité de pétrole fournie par l’AIE, provenant des réserves stratégiques, depuis le début de la guerre en Ukraine.

« La décision sans précédent de lancer deux opérations d’urgence de ce type à un mois d’intervalle seulement et à une échelle plus grande, reflète la détermination des pays membres à protéger l’économie mondiale des impacts sociaux et économiques d’un choc pétrolier, consécutif à l’agression de la Russie contre l’Ukraine », a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol.

La mesure est censée atténuer la flambée des prix du pétrole et réduire le prix de l’essence à la pompe. Au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février, les pays de l’AIE détenaient 1,5 milliard de barils de pétrole d’urgence dans leurs réserves publiques et 575 millions de barils supplémentaires sous obligation. Selon l’AIE, la libération de 120 millions de barils par les pays membres représente environ 9 % du total des réserves d’urgence.

Ecofiin