LES NOMINATIONS EN CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 8 JANVIER 2020

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Madame Khoudia MBAYE, Ancienne Ministre, est nommée Président du Conseil d’Administration de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)



Monsieur Mbagnick NDIAYE, Ancien Ministre, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX).



Monsieur Papa Mahawa Diouf, titulaire d’un Master II en conduite de changement et médiation des savoirs, précédemment Secrétaire général de la société LIMAK-AIDB-SUMMA(LAS.SA), est nommé Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), en remplacement de Monsieur Mouhamadou Bamba MBOW, appelé à d’autres fonctions.



Madame Astou BEYE, Inspectrice de l’Education Populaire de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde 633 211/D, est nommée Directrice des Loisirs au Ministère des Sports, en remplacement de Madame Ndeye Dieynaba TOURE, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Serigne Aly CISSE DIENE, Inspectrice de l’Education Populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde 632 057/C, est nommé Directeur du Centre National d’Education Populaire et Sportive (CNEPS) au Ministère des Sports, en remplacement de Madame Astou DIOH, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Léopold Germain SENGHOR, Professeur de l’Education Physique et Sportive, matricule de solde 515 342/H, précédemment Directeur des Activités Physique et Sportive, est nommé Directeur de la Haute Compétition au Ministère des Sports, en remplacement de Monsieur Souleymane Boun Daouda DIOP, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Mamadou FALL, Professeur de l’Education Physique et Sportive, matricule de solde 607 972/I, est nommé Directeur des Activités Physique et Sportive au Ministère des Sports, en remplacement de Monsieur Léopold Germain SENGHOR, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Soumare Gackou SOW, titulaire d’un MBA, est nommée Directrice des Organisations Féminines et de l’Entreprenariat Féminin au Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, en remplacement de Madame Fatou Mbacke, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Kankou THIAM, titulaire d’une Maitrise en Gestion et Comptabilité est nommée Directrice du Fonds national de Crédit pour les Femmes, en remplacement de Madame Aminata SOW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousmane DIEDHIOU, Professeur d’Enseignement secondaire principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 611 652/B, est nommé Coordonnateur du Programme de Formation Ecole-Entreprise, en remplacement de Monsieur Michel FAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou FALL, Ingénieur Informaticien, est nommé Directeur de l’Emploi au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, en remplacement de Monsieur Demba DIOP, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Bitilakho NDIAYE, Sociologue, titulaire d’une maitrise en Sociologie et d’un International Master Business Administration(IMBA) matricule de solde 618 297/M, est nommée Directrice de la Promotion de l’Economie numérique et du Partenariat (DPENP) au Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en remplacement de Monsieur Seth SALL, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ndeye Coumba SECK, Experte en Système d’Information et de Communication, est nommée Directrice des Postes au Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en remplacement de Monsieur Mour NDIAYE BA, appelé à d’autres fonctions.

Fait à Dakar le 08 janvier 2020, Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement Ndéye Tické Ndiaye DIOP