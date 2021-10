LES NOMINATIONS EN CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Awa MBENGUE, Juriste, est nommée Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance, en remplacement de Monsieur Cheikh FALL MBAYE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Bassirou NIANG, Enseignant-chercheur, est nommé Directeur du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance, en remplacement de Monsieur Moustapha LY, appelé à d’autres fonctions.

Madame Aminata SECK, Juriste, précédemment Coordonnateur de la Cellule juridique du Ministère des Mines et de la Géologie, est nommée Directeur de la Réglementation, de la Production minière et des Statistiques au Ministère des Mines et de la Géologie.

Monsieur Yoro DIALLO, est nommé Professeur titulaire de classe normale, spécialité : Urologie à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université Iba Der THIAM de Thiès.

Monsieur Jean Louis Abdourahim NDIAYE, est nommé Professeur titulaire de classe normale, spécialité : Parasitologie-Mycologie à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université Iba Der THIAM de Thiès.

Monsieur Noël Magloire MANGA, enseignant-chercheur spécialiste des maladies infectieuses, est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.

Fait à Dakar le 27 Octobre 2021. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE