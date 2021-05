LES NOMINATIONS EN CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 26 MAI 2021

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur El Hadji Ibou BOYE, Conseiller des Affaires étrangères, est nommé Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent sénégalo-gambien, en remplacement de Monsieur Fodé SECK ;

Docteur Ousmane Issa CISSOKHO, Juriste, Expert en régulation des marchés des Télécommunications et Postes, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie Numérique, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en remplacement de Monsieur Yoro Moussa DIALLO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Moustapha KA, Magistrat, est nommé Secrétaire général du Centre de Formation judiciaire (CFJ) ;

Docteur Amadou NDIAYE, Médecin-spécialiste, précédemment Chef du service des laboratoires au Centre Hospitalier Abass NDAO, est nommé Directeur du Centre hospitalier Abass NDAO, en remplacement de Docteur El Hadji Magatte SECK, appelé à d’autres fonctions ;

Docteur Ousmane GUEYE, Médecin, Economiste de la santé, précédemment Directeur du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé, est nommé Directeur du Centre hospitalier national de Pikine, en remplacement de Monsieur Mouhamed Abdallah GUEYE ;

Monsieur Ndiamé DIOP, titulaire d’une Maîtrise ès sciences économiques, option gestion des entreprises, précédemment Chef des services administratifs et financiers à l’Hôpital Aristide Le DANTEC, est nommé Directeur de l’Hôpital régional de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Martial Coly BOP ;

Monsieur Bara GAYE, titulaire d’un Master en communication des entreprises et autres organisations, est nommé Directeur du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement de Docteur Ousmane GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Alioune Badara LY, Aménagiste, est nommé Directeur des Paysages et des Espaces publics au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et l’Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Mbaye DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Fait à Dakar le 26 mai 2021. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE