AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES
Le Président de la République a pris les décisions suivantes :
Monsieur Cheikh SENE, Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, spécialiste en Sciences des matériaux et Energie solaire, est nommé Directeur de l’Enseignement supérieur privé, en remplacement de Monsieur Senghane MBODJI, appelé à d’autres fonctions.
Monsieur Moussa Hamady SARR, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, précédemment Coordonnateur adjoint de l’Université virtuelle du Sénégal, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales (CROUS) de Diamniadio.
Madame Adjaratou Bousso DIAGNE, Professeur en Sciences économiques et sociales, est nommée Inspecteur technique au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.
Fait à Dakar le 13 juillet 2022. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE
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Экс-глава PGNiG Возняк назвал решение суда ЕС по «Северному потоку-2» угрозой для Украины
Европейский суд частично признал иск компании оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, которая оспаривала изменения в газовой директиве ЕС, принятые весной 2019 года.
Lenta.ru
Единственным выходом из сложившейся ситуации для украинских властей будет обращение за помощью к России, чтобы Украину включили в российскую газовую систему.
Московский Комсомолец
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Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon под Одессой
Российскими высокоточными ракетами « Искандер » в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.
ТАСС
Также уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в Донецкой Народной Республике.
RT на русском
Также ПВО перехвалило 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Но
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Экс-глава PGNiG Возняк назвал решение суда ЕС по «Северному потоку-2» угрозой для Украины
Европейский суд частично признал иск компании оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, которая оспаривала изменения в газовой директиве ЕС, принятые весной 2019 года.
Lenta.ru
Единственным выходом из сложившейся ситуации для украинских властей будет обращение за помощью к России, чтобы Украину включили в российскую газовую систему.
Московский Комсомолец
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Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.
RT на русском
« Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ », – говорится в указе Путина.
ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на только что созданную должность главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщила пресс-служба правительства.
Интерфакс
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Экс-глава PGNiG Возняк назвал решение суда ЕС по «Северному потоку-2» угрозой для Украины
Европейский суд частично признал иск компании оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, которая оспаривала изменения в газовой директиве ЕС, принятые весной 2019 года.
Lenta.ru
Единственным выходом из сложившейся ситуации для украинских властей будет обращение за помощью к России, чтобы Украину включили в российскую газовую систему.
Московский Комсомолец
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