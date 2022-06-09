AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES
Le Président de la République a pris les décisions suivantes :
Monsieur Talla CISSE, titulaire d’un Master II en Management Stratégique et Juridique, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.).
Monsieur Mass THIAM, expert en management, Diplômé de HEC Montréal, est nommé Directeur général de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.).
• Sont nommés Professeur titulaires à l’Ecole supérieure polytechnique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :
Monsieur Nicolas Cyrille AYESSOU, spécialité : Biochimie-Biotechnologie alimentaire.
–
Monsieur Boniface BAMPOKY, spécialité : Comptabilité et Audit.
Monsieur Moussa DIALLO, spécialité : Informatique, Télécommunications et Electronique.
Monsieur Gervais MENDY, spécialité : Informatique Mathématiques
Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE, spécialité : Energétique, Energie solaire.
Monsieur Serge Francis Simen NANA, spécialité : Gestion des ressources humaines.
Monsieur Samuel OUYA, spécialité : Télécommunications.
Fait à Dakar, le 08 juin 202. Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Украине не повлияют на цели военной операции на Украине.
Коммерсантъ
Поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации по защите Донбасса.
Известия
В МИД РФ заявляли, что поставки ВСУ вооружения от США увеличивают риск эскалации конфликта между Россией и США до состояния прямого столкновения.
Коммерсантъ
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Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.
РИА Новости
Националисты полка « Азов », на бойцов которого в России заведены уголовные дела, сдались в плен после того, как российские военные взяли под контроль территорию мариупольского завода « Азовсталь ».
РИА Новости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что необходимые материалы для первого трибунала над военнослужащими Украины, задержанными на «Азовстали», уже подготовлены.
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию на Украине.
RT на русском
Комментарий Меркель дала на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Царьград
Меркель сказала о том, что поддерживает «право на самооборону» украинской стороны.
Известия
По словам Меркель, речь идет о « глубоком переломе в истории Европы после холодной войны ».
РИА Новости
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Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии
РФ приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов
Глава МИД Италии назвал угрозой слова Медведва об «ублюдках и выродках»
Путин: Инфляцию в России удалось взять под контроль
FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать
Показать ещё
rutor.форум
Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии
РФ приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов
Глава МИД Италии назвал угрозой слова Медведва об «ублюдках и выродках»
Путин: Инфляцию в России удалось взять под контроль
FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать
Показать ещё
rutorclubkmxu6sjcvmfvz5w7oi23uf4kp63qjttfvine6ahona7bvyd.onion
Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии
РФ приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов
Глава МИД Италии назвал угрозой слова Медведва об «ублюдках и выродках»
Путин: Инфляцию в России удалось взять под контроль
FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать
Показать ещё
rutordarkgj3ecr5uvelodnq6kny6yotlgbnhfzy4plham5j65ftr7id.onion
Минобороны России показало кадры атаки по самоходной артиллерийской установке (САУ) M109, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Норвегией.
Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».
Российские войска с помощью высокоточных ударов продолжают уничтожать боевую технику ВСУ и военные объекты на Украине.
ФАН
ИА SM-News ранее писало, что российские войска нанесли артиллерийские удары по объектам ВСУ в Сумской области.
megasb2cd4j3sfmt23ik3vzcltkmsyk4pgotlhspsb4ivdhckfzalfyd.onion
Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии
РФ приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов
Глава МИД Италии назвал угрозой слова Медведва об «ублюдках и выродках»
Путин: Инфляцию в России удалось взять под контроль
FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать
Показать ещё
rutor.market
Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии
РФ приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов
Глава МИД Италии назвал угрозой слова Медведва об «ублюдках и выродках»
Путин: Инфляцию в России удалось взять под контроль
FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать
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