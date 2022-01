LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 05 JANVIER 2022

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Ibrahima Sory SYLLA, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur de la République du Sénégal aux Emirats Arabes Unis, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, en remplacement de Monsieur Mamadou NDIAYE.



Monsieur Babacar Matar NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur de la République du Sénégal en République Fédérale du Nigéria, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Altesse Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis, en remplacement de Monsieur Ibrahima Sory SYLLA.



Monsieur Ibahima CISSE, Professeur titulaire des universités, de classe exceptionnelle, spécialiste en Chimie inorganique, est nommé Recteur de l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), en remplacement de Madame Codou Guèye Mar, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





Monsieur Cheikhouna MBACKE, titulaire d’un diplôme approfondi en Finance Islamique, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), en remplacement de Monsieur Aboubacar SARR.



Fait à Dakar le 05 janvier 2022. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE

