AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Madiaw DIAW, Magistrat, est nommé Observateur national des Lieux de Privation de Liberté.



Monsieur Ousmane Diègue Diame FAYE, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Pêches et de l’Economie maritime, en remplacement de Monsieur Abdoul Karim MARICO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Madame Khar DIOP, Titulaire d’un master 2 en Finance internationale, Trading et Marchés des capitaux, est nommée Directeur de l’Encadrement et de la Transformation des Entreprises informelles au Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel.



Monsieur Mamadou Moustapha NDIAYE, Ingénieur en génie civil, est nommé Directeur des Constructions scolaires (DCS), au ministère de l’Education nationale, en remplacement de Monsieur Daouda NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Abdourahmane KEINDE, Professeur de l’Enseignement secondaire, spécialité anglais, est nommé Directeur du Centre de Perfectionnement en Langue anglaise (CPLA), au ministère de l’Education nationale, poste vacant.



Fait à Dakar le 1er juin 2022. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE