LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 2 MARS 2022

Le Colonel Cheikhna DIENG est nommé Directeur du Service civique national au Ministère de la Jeunesse, en remplacement du Colonel Henry DIOUF, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Mohamed WANE, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur des Constructions des Palais de Justice et autres Edifices en remplacement de Monsieur Aboubakry SOKOMO, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Ibrahima Sorry SARR, titulaire d’un Master en management public, précédemment Directeur des Investissements et des Aménagements Touristiques, est nommé Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement au Ministère du Tourisme et des Transports aériens, poste vacant.



Docteur Bineta Diabel BA MBACKE, Chirurgien-Dentiste, titulaire d’un Diplôme supérieur en Economie de la Santé, précédemment Directeur du Centre national d’Appareillage Orthopédique (CNAO), est nommée Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 de Ndamatou, poste vacant.



Monsieur Djibril BEYE, titulaire d’un Diplôme d’Etudes supérieures spécialisées en Politique Economique Analyse des Projets, précédemment Agent Comptable particulier de l’hôpital Albert Royer de Dakar, est nommé Directeur du Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO), en remplacement de Docteur Bineta Diabel BA MBACKE, appelé à d’autres fonctions.



Docteur El hadji Magatte SECK, Médecin, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Spécialisés en gestion des services de santé, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional Lieutenant-Colonel Mamadou DIOUF de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou NDIAYE.



Fait à Dakar le 02 mars 2022. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE