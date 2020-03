LES MILLES ET UNE FACETTES DE SAMBA NDIAYE : Politico-Artiste-Comédien, Inconditionnel De Pape Siré Dia

Dans sa carrière, il sera sollicité, plusieurs années durant, dans les associations sportives et culturelles comme encadreur de troupe théâtrale. Là, l’idée de créer sa propre troupe baptisée «Samba Linguère» lui traversa l’esprit. Un groupe qui n’aura duré malheureusement que le temps d’une rose, pour se dissoudre, vers les années 1999, dans la troupe «Le Soleil Levant». Qu’il intègre pour prouver son talent à la face du monde. Une famille au sein de laquelle l’artiste Samba Ndiaye évolue toujours, même s’il ne s’active pas trop. Artiste-comédien, militant inconditionnel de l’Apr et porte-parole de Pape Siré Dia.

Artiste incontesté à Thiès et sur le plan national, Samba Ndiaye n’aura pratiquement plus rien à prouver sur la scène artistique. Comédien depuis le bas âge, celui que l’on appelle affectueusement «Borom Thiès», est, à en croire ses amis d’enfance, toujours resté égale à lui-même. Aujourd’hui, en plus de son statut d’artiste-comédien, M. Ndiaye allie politique et culture. Lancé par une pièce théâtrale « Mariage de figaro », œuvre de son prof de français, qu’il a joué à l’école élémentaire « Urbaine 2 » de Thiès, actuel « Jules Sagna », vers les années 80, Samba Ndiaye n’entendait pas s’arrêter en si bon chemin. Il se verra, par la suite, sélectionner parmi les meilleurs élèves de Thiès aux compétitions scolaires d’alors. Ce sera pour intégrer la troupe de « Kalome » en interprétant le rôle du procureur de la République. Il flirtera ensuite avec les groupes « Sélesse » et « Mamelle ».

Parallèlement à sa vocation d’artiste comédien, samba Ndiaye, également, taquine la chose politique. Un choix qui n’a pas été simple pour lui. Quand on sait qu’il a toujours côtoyé de grands pontes du monde politique Sénégalais au temps des Présidents Abdou Diouf et Aboulaye Wade. Un compagnonnage avec une certaine catégorie de leaders Thiessois, mais au détriment d’un meilleur devenir. C’est ainsi que dans son face caché d’animateur et diffuseur de spots publicitaires dans les radios de la place, il eut à rencontrer un ami du nom d’Amadou Sall, intendant du lycée technique de Thiès, qui le mit en rapport avec l’ex-Directeur Général de la Société Nationale du Groupe La Poste, Pape Siré Dia. Très sensible à sa demande, et décidant à vraiment l’aider, M. Dia lui trouve une planque au niveau du bureau régional de La Poste. Un boulot que notre vaillant artiste préserve minutieusement, défendant bec et ongles toutes personnes qui s’aventureraient à se dresser contre la philosophie de son leader politique républicain sur la voie de l’émergence que Pape Siré Dia cultive au quotidien.

Et Samba Ndiaye de faire remarquer : « J’étais d’abord au Parti Socialiste, puis au Parti Démocratique Sénégalais où j’étais relégué au rang de maitre de cérémonie. Certes je parvenais à gagner un peu d’argent, le minimum qui me permettait de survivre, cependant mon avenir était incertain. Si, aujourd’hui, je me suis, à nouveau, impliqué dans le terrain politique, m’engageant aux coté du président de la République Macky Sall, président de l’Alliance pour la République, c’est grâce aux bonnes œuvres sociales du PCA de La Lonase, ex du DG de La Poste, Pape Siré Dia, qui m’a tout donné ». Selon lui, « A Thiès Siré Dia est devenu incontournable, il y est le patron incontesté de l’Apr, c’est lui qui a bravé l’opposition. Si Thiès a eu des résultats c’est vraiment grâce à son travail. Siré Dia à tout fait à Thiès ».