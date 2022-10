2024 sera très saturée pour tous les candidats qui lorgnent le fauteuil présidentiel. Le nombre de candidatures ne cesse d’augmenter. Ce qui menace considérablement l’électorat du leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la Fraternité (PASTEF). Une chose que Ousmane Sonko et ses partisans comptent régler. A une quinzaine de mois de ces joutes électorales, l’armée virtuelle du maire de Ziguinchor cible un adversaire qui menace leur leader.

Chez les patriotes, tout commence et se termine par Ousmane Sonko. Ces militants, composés pour la majorité de jeunes, ne jurent que par l’ancien député accusé de viol. La personne de Sonko est tellement sacrée que ces jeunes tirent sur toutes les personnes qui s’en prennent à lui. Le Président Macky Sall est leur principale cible. Ils trouvent toujours le moyen de vilipender le chef de l’Etat. Mais avec l’approche de la présidentielle, ils semblent changer de cible.

ujourd’hui, ils s’attaquent à un allié dans leur combat contre le locataire du Palais. La nouvelle cible de Pastef n’est personne d’autres que le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany. Depuis quelques jours, les missiles des patriotes et des défenseurs de Sonko sont dirigés vers le Président Directeur Général du groupe D-Média et son groupe de presse. Le journaliste Babacar Touré, fervent défenseur de Sonko, accuse Bougane de travailler pour la survie du « système » contre Sonko et pour garder ses privilèges.

Une déclaration qui, faut-il le rappeler, a mis en colère les membres de Gueum Sa Bopp. Mais cela est loin d’arrêter les Sonko-boys. Désormais, ils accusent la Sen TV de lyncher médiatiquement le patriote en chef. Le tort de cette télé est d’inviter sur ses plateaux des personnes hostiles à leur leader. Et pourtant ils oublient que tous les journalistes qui les soutiennent ne cessent de s’en prendre au chef de l’Etat sur ces mêmes plateaux. Et là, ce n’est pas une campagne de diabolisation, mais du «patriotisme» selon leur définition, écrit Xibaaru.