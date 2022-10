Instructeur technique FIFA/CAF et président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Malang Diédhiou a relevé un très bon niveau de compréhension des journalistes sportifs sénégalais, à l’issue d’un séminaire sur les lois du jeu, tenu, ce samedi, à Dakar.

« Je suis venu à la demande du président de l’Association Nationale de la Presse Sportive (Anps), Abdoulaye Thiam pour partager les lois du jeu et le concept de la Fifa notamment les informations sur la vidéo assistance », a d’emblée dit l’ancien arbitre international.



« Nous avons eu à échanger autour d’abord des clarifications apportées aux lois du jeu cette année mais surtout nous avons fait le tour des topics, les duels qui permettent aux arbitres de sifflet s’il y a faute ou pas comme la faute tactique qui permet aussi aux arbitres de distribuer parfois des sanctions disciplinaires, des cartons jaunes ou rouges pour des infractions qui sont liées au jeu », a-t-il expliqué.

À la retraite après la Coupe du monde 2018 en Russie où il a fait quatre matchs dont la troisième place, le président de la Commission centrale des arbitres (CCA), a ajouté : « nous avons vu aussi des incidents dans la surface de réparation. Nous avons vu aussi la main. Ce qui est une faute et ce qui ne l’est pas, le moment de distribuer des cartons…Nous avons vu aussi les cas pour lesquels les arbitres peuvent être assistés par la VAR », a indiqué le pédagogue dont ses explications ont été très bien appréciées par les journalistes sportifs qui étaient à la maison de la presse. « Globalement, je pense que les journalistes ont eu un très bon niveau de compréhension », a relevé Malang Diédhiou. Et de préciser : « nous avons aussi apporté un plus pour leur permettre de mieux commenter les décisions arbitrales.



L’Instructeur technique FIFA/CAF a conclu en disant que les arbitres sénégalais (Marguette Ndiaye, Djibril Camara et El Hadji Malick Samba) qui iront à la coupe du monde « Qatar 2022 », sont bien préparés.

Igfm