L’équipe nationale de gastronomie du Sénégal va participer, du 9 septembre au 10 septembre 2022, au tournoi officiel des Chefs d’Afrique. Elle a fait face à la presse ce jeudi, pour lancer un message aux populations. Si l’équipe nationale du Sénégal de gastronomie décroche le sacre continental, elle pourra accéder à la coupe du monde de Gastronomie qui se tiendra en France, à Lyon en 2023. Mais en attendant, elle va devoir remporter le Tournoi officiel des Chefs d’Afrique, équivalent de la coupe d’Afrique des nations de gastronomie.



La compétition continentale réunira les candidats du Burkina, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, du Ghana, de l’île Maurice, du Maroc et du Sénégal. «C’est un évènement d’envergure, un évènement mondial. Nous demandons à la presse et aux populations de leur apporter leur soutien total», indique Chef Youssoupha Diémé, président du «Bocuse d’Or» Sénégal.

«Ils s’entraînent chaque jour, sans relâche. Ils se perfectionnent au quotidien. La rage de vaincre et l’esprit d’équipe est là. Donc nous demandons aux populations de s’approprier cette compétition», ajoutera M. Mbaye du Radison Blu, qui soutient l’équipe avec l’Aspt.



Chef Mbaye Sambe, le candidat, qui va représenter le Sénégal, est sous-chef de cuisine au Radison Blue de Dakar. Il s’est dit confiant: «Incha Allah, nous ferons de notre possible pour ramener la coupe». Le jeune cuisinier sera accompagné de Khadidiatou Diouf et encadré par le Chef Sagbo, qui l’avait coaché pour remporter le «Bocuse d’or Sénégal». «On nous a donné deux épreuves: la première est axée sur le poisson et la seconde sur l’agneau. On devra aussi utiliser nos produits locaux. Le plus important c’est de valoriser nos produits et les mettre en avant. C’est cela qu’on est en train de faire. Travailler nos produits, les mettre en valeur», ajoute le Chef Mbaye.



Chef Youssoupha Diémé aussi respire la confiance. Car, du haut de ses années d’expérience, ce type de compétition n’a plus de secret pour lui : «On est très confiants, on a le moral. Ce n’est pas une première. Moi j’en ai vu beaucoup. Chef Mbaye a déjà gagné la coupe nationale, et il est bien coaché. On le suit de très près. Il est compétent. Nous irons avec nos produits locaux, on va représenter le pays et on va gagner.»

Igfm