LES LIONNES BUTENT ENCORE SUR L’OBSTACLE NIGÉRIAN (63-73)

Qui du Nigéria, double tenant du titre, ou du Sénégal, équipe la plus titrée au niveau du continent et vice-champion d’Afrique, va rejoindre le Mali en finale de l’Afrobasket féminin 2021 ? Le verdict est tombé après la deuxième demi-finale. Les D’Tigress, tel un rouleau compresseur, sont passées sur l’adversaire, 73-63, pour s’ouvrir facilement les portes de la finale. Elles retrouvent les Maliennes qui ont sorti, dans la première heure le pays organisateur, le Cameroun, sur la plus petite des marges, 52-51.

Le Sénégal a perdu le premier quart temps, 22-11, ce qui ne s’était jamais produit depuis le début du tournoi. Pourtant, la première possession est pour les Lionnes. Maïmouna Diarra sonne la charge. Contrées, les ’’D’Tigress’’ sont menées, 4-2, d’entrée. Mais, elles se remobilisent et communiquent beaucoup entre elles. Une stratégie qui porte ses fruits.

Mame Marie SY et ses coéquipières manquent de précision là où les Nigérianes enchaînent les tirs primés.

L’écart se creuse. 24-11, c’est le score dès le début du 2e quart, toujours en faveur du Nigéria. “On ne donne pas les paniers faciles. Il faut calmer le jeu”, tente de rectifier le coach Moustapha Gaye. Derrière, Yacine Diop sonne la révolte, avec un tir primé. Le deuxième après celui réussi précédemment par Ndeye Fatou Ndiaye. Mais, la réplique nigériane ne tarde pas, 31-20.

Le Nigeria, bête noire des Lionnes

Après deux finales perdues face au Nigéria, en 2017 puis à domicile en 2019, Les Lionnes s’inclinent, pour la 3e fois d’affilée, contre le même adversaire, cette fois en demi-finale.

Médaillé d’argent en 2019, les Sénégalaises devront peut-être se contenter de la médaille de bronze, face au pays organisateur.

Le match pour la 3e place, Cameroun / Sénégal, c’est l’affiche de la finale des joutes de 2015, remportées alors par les Lionnes. Depuis 2017, c’est le Nigéria qui dicte sa loi.