LES JOUEURS BISSAU GUINÉENS ET “LE REPAS EMPOISONNÉ” AU MAROC…

De graves allégations sont portées sur le premier groupe des éliminatoires du Qatar pour la Coupe du monde 2022. Dans ce groupe, le match Guinée-Maroc qui devait initialement se tenir le mois dernier a été annulé en raison du coup d’État contre Alfa Condé le 5 septembre dernier.

Après une reprogramation, les joueurs et le staff se plaignent de “maux de ventre, accompagnés de diarrhée et des vomissements” après avoir dîné mardi. ” Quinze minutes après avoir quitté la table, les joueurs et les membres ont ressenti des maux de ventre, et certains ont eu la diarrhée. Nous avons été emmenés à l’hôpital et nous y sommes restés jusqu’au mercredi matin” a laissé entendre le président de la fédération Bissau Guinéenne avant de poursuivre, « dans ce cas, je n’enverrai pas de joueur sur le terrain, ce serait un acte criminel de ma part » a prévenu Carlos Teixeira. La confédération africaine de football devra arbitrer alors que la 2e journée Guinée-Maroc est reprogrammée pour mardi prochain.