Les Jeunes Du Parti Rewmi de Thies Ouest s’illustrent dans la Citoyenneté

Les Jeunes De Rewmi de Thies Ouest s’illustrent dans la Citoyenneté en distribuant le drapeau national et des Produits sanitaires pour lutter contre la Covid 19 dans les centres de Santé.

Les jeunes du REWMI de Thiès- ouest, ont effectué une tournée de sensibilisation au niveau des structures de santé au niveau de la croix rouge 10e, des quartiers Escale, Carrière, Cité Malick SY et environs distribuant des kits sanitaires et des drapeaux nationaux aux délégués de quartiers . On notait la présence de Mr SIDIBE, directeur de cabinet de Yankhoba DIATTARA, ministre des Télécommunications. L’émissaire a encouragé et qualifié l’initiative, comme « une nouvelle touche politique et citoyenne à massifier, au sein du parti. »Il a toutefois invité à des inscriptions massives sur les listes électorales.