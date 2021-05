Les habitants de yadé ( keur Matar GUEYE) crient au secours pour une route goudronnée…

C’est leur principal souhait avoir une route digne de ce nom et pratiquable à toute échelle. Les habitants de la localité de Yadé( keur Matar Gueye) sis dans la commune de Diender ont battu le macadam ce samedi pour crier gare face à ceux qu’ils appellent « un oubli » de la part de leurs dirigeants. La seule route qui y existe est une latérite poussiéreuse et pleine d’embûches qui cause énormément de dégâts notamment en période d’hivernage où elle est impraticable ; ils sont obligés de faire un grand détour pour continuer à vaquer à leurs occupations, ce qui n’est pas chose aîsée pour eux.

Brassards rouge à la main, vieux, femmes et jeunes n’ont fait qu’un seul poids pour mener ce combat, leur rêve voir leurs enfants ainsi que les commerçants aller et venir tranquillement entre les zones de cette localité sur une route lisse, sûre et praticable pour la concrétisation de ce fameux rêve ils interpellent l’état pour de leur venir en aide en construisant cette route afin que ce probléme puisse être un mauvais souvenir.