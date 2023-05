Les habitants de Kawsara station à Thiès réclament désespérément l’accès à l’eau potable

Thiès, le 30 avril 2023 – Les habitants de Kawsara station, situé dans la région de Thiès, font face à un problème d’accès à l’eau potable depuis des années, une situation difficilement acceptable au 21e siècle. Malgré l’installation de conduites d’eau, les branchements nécessaires pour alimenter les foyers n’ont pas été réalisés, laissant les habitants dans une situation critique.

Les femmes du quartier sont contraintes de puiser de l’eau à l’aide de seaux, une tâche pénible et dangereuse pour leur santé. Les résidents déplorent le manque de soutien de la part des autorités locales, qui avaient pourtant entamé des travaux d’installation des conduites d’eau, mais n’ont pas donné suite aux branchements indispensables.

Un habitant du quartier, employé de l’Office national de l’assainissement, a tenté de faire remonter le problème à plusieurs reprises, sans succès. Il explique que les conduites d’eau ont été installées grâce à des guides religieux qui ont financé cette première étape, mais que les branchements nécessaires pour acheminer l’eau vers les maisons n’ont pas été effectués.

Les habitants appellent la mairie et la Sonnette, l’autorité en charge de l’eau, à prendre leurs responsabilités et à autoriser les branchements qui permettraient enfin d’apporter l’eau potable aux foyers. Ils soulignent que de nombreuses maisons modernes et bien construites du quartier sont privées d’eau, une situation déplorable et inacceptable.

Le message des habitants est clair : ils sont fatigués, à bout de patience et demandent solennellement l’aide des autorités pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Les résidents espèrent que leur appel sera entendu et que des actions concrètes seront entreprises pour améliorer leur quotidien et leur permettre enfin d’accéder à l’eau potable, un droit fondamental en ce 21e siècle.

Partager : Tweet



WhatsApp