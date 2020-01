Les frappes visant les CIBLES US en Irak ne sont que le DÉBUT d’une vaste opération

Les frappes qui ont visé des cibles américaines sur le territoire irakien ne sont que le début d’une opération d’ampleur régionale, a fait savoir jeudi un commandant du corps des Gardiens de la révolution islamique Amir Ali Hajizadeh cité par les médias iraniens. Selon lui, une «vengeance adéquate» pour le meurtre du général Qassem Soleimani serait de voir les troupes américaines se retirer du Moyen-Orient.

M.Hajizadeh a également souligné que les frappes contre les bases irakiennes avaient pour objectif de porter atteinte à la «machine de guerre» des États-Unis et non de tuer le personnel militaire. Toujours d’après l’officier, Téhéran avait, avant les tirs de missiles, procédé à des «cyberattaques pour désactiver les systèmes de navigation d’avions et de drones américains». Plus tôt dans la semaine, le Président Donald Trump avait joué la carte de l’apaisement après des tirs de missiles iraniens en représailles à l’élimination par Washington du général Qassem Soleimani à Bagdad.