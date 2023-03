Les femmes du centre pour handicapés de Thiès célèbrent la Journée internationale de la femme avec un accent sur la digitalisation

Thiès, le 15 mars 2023 – Les femmes du centre pour handicapés de Thiès ont célébré la Journée internationale de la femme en mettant l’accent sur l’inclusion numérique et la digitalisation des activités économiques pour les femmes et les jeunes filles en situation de handicap. Cette initiative avait été soutenue par Ndèye Tické Ndiaye Diop , ensuite Yankhoba Diattara.

Le centre a organisé des formations pour les femmes en situation de handicap sur des compétences numériques telles que la sérigraphie, l’impression sur différents supports et la connectivité Internet. Ces compétences aideront les femmes à commercialiser leurs produits et à améliorer leurs conditions de vie.

Malgré les progrès accomplis, les femmes en situation de handicap continuent de faire face à de nombreux défis, notamment la discrimination, la marginalisation et les violences. Le centre appelle les autorités locales et administratives à soutenir l’implantation de points de commercialisation dans les communes afin de faciliter l’accès aux marchés pour les femmes handicapées.

L’une des principales préoccupations est également la mobilité des femmes en situation de handicap. Le centre demande aux autorités de fournir des bus ou des minibus adaptés pour faciliter le transport des femmes handicapées vers les centres de formation et autres structures de soutien.

En cette Journée internationale de la femme, les femmes du centre pour handicapés de Thiès appellent à mettre fin aux violences envers les femmes et les jeunes filles handicapées et à promouvoir l’égalité des chances pour tous.

Cette initiative témoigne de la volonté des femmes en situation de handicap à s’émanciper et à briser les barrières qui les empêchent d’accéder à une vie digne et épanouissante. En développant leurs compétences numériques, elles se donnent les moyens de participer activement à la société et de contribuer au développement économique de leur communauté.

