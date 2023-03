Les femmes à l’honneur lors de la célébration du 08 mars 2023 à l’ISEP de Thiès

Ce 08 Mars 2023, l’Amicale des femmes de l’ISEP de Thiès a organisé une journée dédiée à la femme, sur le thème « un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l’égalité des sexes ». Cette journée a été l’occasion de célébrer la femme, de sensibiliser à la nécessité de protéger et de respecter les femmes, et de mettre en avant leur rôle central dans la société.

Plusieurs personnalités ont pris la parole pour évoquer les enjeux liés à l’accompagnement des femmes dans le monde digital, et pour rappeler l’importance de lutter contre les violences basées sur le genre. La journée a été marquée par des moments d’échanges et de partage entre les participants, et a permis de mettre en avant l’engagement de l’Amicale des femmes de l’ISEP de Thiès pour l’égalité des sexes.

