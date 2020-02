Les étudiants du Centre de Formation régional de Santé en grève…

Les étudiants du Centre de Formation Régional de Santé de Thiès, en grève depuis un mois, font un point de presse et fixent leurs conditions à la direction…

Aux avants –postes des revendications, Aminata, étudiante ( CFRS) , et porte-paroles, déplore le fonctionnement du centre et, la formation dispensée, « comme n’étant pas de qualité, de l’avis des apprenants. Ces derniers, se disant rigoureusement sélectionnés par voie de concours, ont été affectés dans des établissements, « sans aucune mesure d’accompagnement.»

1 exclue et 3 stagiaires, recalés par la direction…



En plus de ses récriminations, elle dénonce en cas de besoin, l’inaccessibilité des autorités locales. La goutte d’eau qui a fait déborder a été la mesure prise par la directrice du centre, de renvoyer la stagiaire Awa Fall pour cause d’absence de quatre heures dans la matinée et recalé trois autres, pour les mêmes motifs. Pour l’étudiante, ces mesures jugées arbitraires, car ne répondant pas aux dispositions du règlement intérieur de l’institution.

En grève depuis plus d’un mois, les blouses blanches lancent un appel pressant au ministère de tutelle, pour des mesures conservatoires, « en remettant les pendules à l’heure ». Les potaches, fatigués d’avaler des couleuvres, disent « ne plus cautionner les agissements de la directrice du centre qui campe sur ses postions».

Le porte-voix des étudiants informe dans le même temps, de la prorogation de leur grève, au même temps de la mise en mouvement des centres au niveau national. « Nous ne retournerons pas dans les classes, tant que la directrice ne reviendra sur les mesures prises »Avertissent les grévistes.

Auparavant, Assane Diallo, étudiant en 3e année avait également réaffirmé les mesures arrêtées par ses pairs. (vidéo)