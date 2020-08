Les étudiants de l’université fin prêts pour une reprise graduelle des cours

Share on Twitter

La reprise des enseignements présentiels aura bel et bien lieu au niveau de l’université de Thiès. Les étudiants disent être prêts à reprendre le chemin du campus universitaire.

Le Directeur du CROUS-T, Cheikh Sall, a annoncé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des cours. Il l’a fait savoir, hier, lors de la réception de 2500 masques et du gel offert par le Mouvement des élèves et étudiants républicains ( MEER).

Cheikh Sall affirme avoir, au plan social, pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne reprise.

D’après lui, ils n’ont pas attendu le 1er septembre pour travailler sur une stratégie de retour. «Cette reprise a été préparée avec l’ensemble des Amicales des étudiants, le personnel médical, les syndicats, entre autres», dit-il.

«Et c’est sur ce, qu’un comité de réflexion a été monté dès le 24 mars dernier pour préparer le retour des étudiants. Ainsi ajoute-t-il, un protocole a été élaboré et des recommandations qui portent sur 22 points adossés sur celles du ministère de la santé. Donc, nous sommes fin prêts pour recevoir les étudiants ».

Toujours dans les dispositions prises pour une bonne reprise, M. Sall annonce que les pavillons sont tous réfectionnés, les pharmacies approvisionnées et une mise sur pied d’un circuit pour retracer l’itinéraire de chaque étudiant.

«Dès son arrivée, l’étudiant sera pris en charge par un comité d’accueil composé d’étudiants, de personnels de santé et des administratifs qui vont procéder à une visite médical et un certificat d’aptitude qui tracera l’Etat de santé par étudiant sera livré. Et c’est au comité de faire appliquer les mesures barrières», a-t-il assuré.

