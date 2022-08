Le gouvernement des États-Unis a signé un accord pour restituer 23 millions de dollars détournés par un ancien chef d’État militaire, le général Sani Abacha, au Nigeria. Lors de la signature de l’accord à Abuja, le procureur général et ministre de la Justice nigérian, Abubakar Malami, a déclaré que la décision de restituer les fonds volés, étiquetés « Abacha-5 », était le fruit d’une série de négociations et de réunions entre le Nigeria, les États-Unis , le ministère de la Justice et la National Crime Agency du Royaume-Uni.

Le procureur général a déclaré que le président Muhammadu Buhari avait approuvé le butin récupéré pour financer l’achèvement de la route Abuja-Kano, de l’autoroute Lagos-Ibadan et du deuxième pont sur le Niger. “Le mandat du président à mon bureau est de veiller à ce que toutes les récupérations internationales soient investies et contrôlées de manière transparente par les organisations de la société civile pour concourir ces trois projets dans les délais convenus », a déclaré Malami.

L’ambassadrice des États-Unis au Nigeria. Mary Leonard, a révélé que le département américain de la justice et le FBI avaient saisi ces fonds en réponse à la « violation des lois américaines par le général Abacha et ses associés » lorsqu’ils ont blanchi ces actifs aux États-Unis et sur des comptes au Royaume-Uni. « Ces actions ont été une violation flagrante de la confiance du peuple nigérian. Mais aujourd’hui, c’est le résultat d’une entreprise étendue et de haut niveau entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la République fédérale du Nigeria pour rendre le peuple nigérian entier », a déclaré Leonard.

