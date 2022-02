Depuis plusieurs années, l’Afrique du Sud a cédé son statut de premier producteur d’or du continent au Ghana. Cependant, l’industrie aurifère continue de peser sur l’économie du pays, avec une production d’or de 96 tonnes en 2020, selon la Banque mondiale. L’Afrique du Sud aurait perdu 24 milliards de rands (1,8 milliard de dollars) entre 2012 et 2020 à la suite d’un stratagème de fraude à la TVA impliquant des exportations illégales d’or. Le stratagème a été découvert par les autorités fiscales après une enquête majeure sur l’industrie secondaire de l’or, selon des détails rapportés cette semaine par le journal d’investigation amaBhungane.

En Afrique du Sud, comme dans d’autres pays africains, les ventes locales d’or sont soumises à la TVA, ce qui n’est pas le cas pour les ventes à l’exportation. Dans le rapport d’amaBhungane, 65 entreprises ont été accusées d’avoir acheté des pièces de monnaie, d’avoir utilisé des bijoux et même des pépites d’or auprès de petits exploitants miniers, puis de les avoir transformés en lingots destinés à l’exportation. Ils ont émis de fausses factures fiscales indiquant que l’or était vendu localement et ont exigé le remboursement de la TVA qui n’a jamais été effectivement perçue par les autorités fiscales. En fait, nous avons appris que l’or est vendu « en amont » dans la chaîne d’approvisionnement illicite et finalement exporté.