Réunis à Thiès, Les Enseignants Chargés de Cours listent les injustices à leur égard et tirent sur la sonnette d’Alarme. Parmi ces injustices, ils dénoncent depuis 2011, l’absence de formation, les mises en position de stage abusives, la situation stationnaire des avancements, le problème de IRD (des indemnités non perçues) et le problème des affectations entre autres…

Les Enseignants chargés de cours interpellent l’Etat au cours d’un pannel organisé au Mickey Land de Thiès.