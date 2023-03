Les enjeux de la maintenance des équipements médicaux dans les hôpitaux : retour sur le conclave des gestionnaires à la résidence Lat Dior

Les gestionnaires et maintenanciers d’équipements médicaux se sont réunis à la résidence Lat Dior pour discuter des défis auxquels ils sont confrontés dans leur travail quotidien. Les participants ont discuté de l’importance de la maintenance préventive pour assurer la sécurité des patients et la durabilité des équipements. Ils ont également évoqué la nécessité de formations régulières pour les techniciens, ainsi que l’importance d’une communication efficace entre les différents départements de l’hôpital pour garantir un fonctionnement optimal des équipements. Enfin, ils ont souligné l’importance de l’implication des gestionnaires dans la planification et l’acquisition de nouveaux équipements médicaux

