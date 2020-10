Les Confidences de SELBE NDOM: “La Voiture de Soumboulou, les 6 Millions de Mbathio Ndiaye…”

En exclusivité sur Thiès info, la célèbre devineresse ouvre son cœur à Kadia

Se définissant en guise d’introduction comme « une musulmane et une mouride disciple de Serigne Touba », Selbé Ndom a répondu sans détours aux questions de Thiès info.

Interrogée sur le différend avec son beau-fils, elle a expliqué d’abord les origines du scandale qui s’est produit au Magal de Touba : « J’ai été frappée par le mari de ma fille qui avait ourdi un complot attentatoire à ma vie avec des bandits. J’ai été sauvée de justesse par Serigne Abdou Akim Touré. »

D’après elle « Mame abdou Touré (le mis en cause) est à la fois un voleur (en fuite de la Côte-D’ivoire), un traitre et un escroc que j’ai hébergé et nourri pendant longtemps. »

Que lui reproche-t-elle ? « Le détournement de ses clients et une concurrence déloyale par le mensonge et le dénigrement, l’interdiction à sa fille de lui rendre visite et enfin et surtout de l’avoir frappée à l’occasion du Magal en lui interdisant l’accès de la maison familiale qu’ils ont en partage. »

Se disant détentrice de pouvoirs innés, Sélbé Ndom dira à Kadia « avoir prédit à Macky Sall son accession au pouvoir 2 ans auparavant et de voir en rêve régulièrement Serigne Touba. »

D’autres informations importantes ont été aussi livrées, mais à retenir principalement « qu’elle est allée deux fois à la Mecque, qu’elle sera à Tivaouane au Gamou chez Serigne Moustapha Sy, que tout cela a commencé lorsqu’elle a déménagé à son domicile, et que l’accusé est aussi le fils de sa sœur. »

Affaire à suivre ! Y aura –t-il une bataille mystique parce que le concerné se dit aussi doté de pouvoirs hors du commun ?