Venus en masse au point de presse, les commerçants de Moussanté protestent et réclament avec véhémence, un allègement de la patente arrêtée par la mairie –est. Ils invoquent les difficultés rencontrées par leur filière, frappée de plein fouet par la crise économique et sanitaire…

Entouré de ses camarades, e président Ousmane MBAYE incrimine des goulots d’étranglement : « depuis que nous sommes dans ce marché, nous payons régulièrement nos taxes à la municipalité, sans aucun arriérés. Contrairement à elle qui n’a respecté aucun de nos accords passés. »

Allègement de la patente sollicité.

A l’en croire, la mairie tenterait de les mettre en mal avec les autorités administratives, disant « qu’ils refusent délibérément de payer les taxes. » Et le responsable du marché d’égrener les multiples efforts consentis en réunissant plus de 360.000 Fcfa, pour assainir le marché, sans appui de la municipalité. A ce jour, affirment – ils, « contrairement aux autres secteurs, celui du commerce les marchands n’ ont jusqu’ici bénéficié du fond de résilience du Covid-19 ». Peste le vieux MBAYE qui accuse le maire Pape Bassirou DIOP :

« Qu’ils arrêtent de nous présenter comme des bandits, ou des hors – la –loi, car nous avions toujours entretenu de bons rapports avec ses prédécesseurs ! » Selon eux, les commerçants continuent de chercher une voix de sortie de crise, alors que la mairie campe sur sa position. Elle a envoyé des policiers et des ASP, cadenasser leurs magasins. Malgré les conciliabules menés depuis au près des autorités, c’est le statu-quo, quant à l’allégement de la patente.

Enfin, les commerçants interpellent le ministre de l’intérieur pour éviter la confrontation. Ils subordonnent la poursuite des négociations, à la réouverture des cantines…