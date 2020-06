Les commerçants du marché Moussanté de Thiès défient les autorités

Share on Twitter

Menaces réelles de troubles à l’ordre public

Pour le non nettoiement du marché Moussanté de Thiès ce dimanche, comme prévu avec l’arrêté préfectoral y afférant, les commerçants menacent d’ouvrir leurs cantines dimanche prochain, avec ou sans l’aval des autorités.

Pour leur porte-parole Pathé Ndiaye, « cela fait avec celui-ci, 3 à 4 dimanches que le marché n’est pas nettoyé et désinfecté ; et c’est la raison de sa fermeture. » C’est pour cela que leur décision est prise : « ou bien le marché est effectivement nettoyé le dimanche, ou bien ils viendront travailler, et dés dimanche prochain. »

Il y a donc des menaces réelles de troubles à l’ordre public.

Le Maire et le préfet sont les premiers à ne pas respecter leur arrêté

Ils reprochent au Maire Pape Bassirou Diop et au sous préfet de la commune de Thiès nord, « leur passivité et d’être les premiers à ne pas respecter le contenu de l’arrêté contenant les mesures préventives. »

En cela, ils ont la caution du délégué du marché Moussanté Ousmane Mbaye, qui déplore aussi « l’absence de mesures d’accompagnement. »

Une concertation est donc nécessaire, pour éviter des troubles et pour restaurer la confiance, entre ces commerçants déterminés, et les autorités locales, puisque « force reste à la loi. ».