Avez-vous déjà entendu parler de codes promotionnels ? Bien sûr, maintenant, ils sont distribués partout. Les codes sont nécessaires pour obtenir des rabais, des cours d’essai, des cadeaux ou des prix, en général, quelque chose de gratuit après l’inscription. Les bookmakers sont devenus presque les premiers, qui ont introduit et commencé à utiliser les codes promotionnels.

Code promo, c’est quoi ?

Un code promotionnel est une combinaison de lettres / chiffres. Ça peut être une offre pour un bonus d’inscription, un pari gratuit ou tous les deux. L’utilisation d’un code promotionnel a un certain nombre de caractéristiques. Parmi eux, on peut souligner le délai et la possibilité de l’utiliser une seule fois. Ainsi, il est recommandé d’activer le code promotionnel immédiatement après la réception.

L’inscription est une étape où de nombreux parieurs débloquent le bonus de bienvenue du bookmaker. Lors de la première ou de la troisième étape d’inscription, il y aura une section permettant aux parieurs d’entrer un code promotionnel pour un bonus de bienvenue spécial.

Cependant, les parieurs doivent retrouver ces codes promo sur les sites tierces parce que les bookmakers eux-mêmes ne les distribuent pas (en général). C’est pourquoi nous vous proposons quelques sites sénégalais qui partagent toujours les codes promo actuels et gratuits.

Où chercher des codes promo au Sénégal

Primo, nous recommandons fortement de faire attention à la plateforme en ligne sous le nom Parimobile.sn. Ce portail met à jour les coupons promotionnels chez les bookmakers les plus populaires au Sénégal. Les codes pour 1xBet, Betwinner sont toujours disponibles qui donnent le bonus de bienvenue accru.

Deuxièmement, c’est le site Bookmakers.sn. Ils affichent également les coupons pour l’inscription et pour les bonus de sites de paris du Sénégal. Les coupons proposés sont toujours valides.

Enfin, vous pouvez retrouver beaucoup de codes promo sur divers comptes de réseaux sociaux sur Instagram et Facebook qui sont distribués par bloggers ou les pages consacrées au football et, le plus souvent, aux paris sportifs.

Conclusion

N’oubliez pas que le code bonus ne garantit pas toujours le freebet ou la promotion pour le dépôt. Le plus souvent, la combinaison de certaines lettres et chiffres est la clé qui active l’offre promotionnelle du bookmaker à des conditions exclusives. Il est nécessaire de lire les conditions des bonus pour utiliser le code promo avec succès.