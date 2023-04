Les anciens du département de Thiès appellent le président Macky Sall à nommer Augustin Tine Ministre avec portefeuille

Thiès, Sénégal – Les anciens de l’Alliance pour la République (APR) du département de Thiès ont récemment tenu un point de presse pour adresser un appel solennel à Son Excellence le Président Macky Sall. Ils ont exprimé leur volonté de voir le Dr. Augustin Tine nommé Ministre avec portefeuille pour renforcer la coordination départementale de Thiès.

Le département de Thiès, composé de 12 communes, est un territoire stratégique et difficile à maîtriser politiquement. Les anciens ont souligné que malgré son départ du gouvernement il y a quelques années, il continue d’œuvrer pour le parti. Ils estiment que sa nomination renforcerait la mobilisation pour les prochaines élections présidentielles de 2024 et soutiendrait la majorité présidentielle.

Les anciens ont également exprimé leur inquiétude face à l’émergence de politiciens immatures et populistes, dont la communication délinquante et irresponsable menace la stabilité du pays. Ils ont réaffirmé leur soutien à Son Excellence le Président Macky Sall et ont exprimé leur souhait de le voir se présenter à l’élection présidentielle de 2024 pour maintenir le cap sur la voie de l’émergence et éviter que le pays ne tombe entre des mains inexpertes et aventureuses.

Partager : Tweet



WhatsApp