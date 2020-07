Les ambulants mettent le feu à la mairie de Keur Massar

Les marchands ambulants de Keur Massar ont déversé leur colère dans les rues de la commune, allant même jusqu’à mettre le feu à la mairie, dimanche après-midi. Ces marchands ambulants dénoncent les nombreuses tracasseries dont ils disent en être victimes de la part des forces de l’ordre et autres agents de la municipalité qui les empêchent d’exercer tranquillement leurs activités. C’est donc dire que ce mouvement d’humeur fait suite à la décision de la mairie et des autorités administratives locales d’interdire à ces marchands ambulants d’installer leurs étals de marchandises dans les rues désencombrées, il y a quelques semaines.

Et c’est toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 que la mesure a été maintenue. La décision visant surtout à éviter que les rassemblements ne s’accentuent dans les rues de la commune, en cette veille de fête de Tabaski, et n’aggravent la contamination dans cette commune qui est déjà à presque 200 cas de corona. Dans leur colère, ces commerçants ont érigé des barricades avec des pneus brûlés et bloqué la route qui mène vers Malika. Idem sur la route qui passe devant la mairie qui a été saccagée et une partie du bâtiment a été touché par un feu allumé