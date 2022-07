Ce vendredi 15 juillet 2022, le ministre de l’ économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara a procédé au lancement de la seconde phase du programme gratuite des jeunes aux métiers du numérique, à Dakar.

Après Thiès, c’est au tour de la région de Dakar dont les cinq départements de Rufisque, Keur Massar, Guédiawaye et Pikine sont concernés pour un effectif global de 2500 apprenants. Cette formation rentre en droite ligne des orientations du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, relatives à l’intensification de la mise en œuvre prioritaire des politiques de jeunesse dans un environnement marqué par le basculement vers la société numérique et l’insertion socio économique par l’emploi et l’entreprenariat.

Selon M. Diattara, « Mon département ministériel, en sus de promouvoir l’innovation numérique, accompagne les jeunes startups avec une enveloppe de 20 millions de dollars, en plus de 15 milliards de financement de la DER destinés à l’entreprenariat numérique », a – il rappelé. La cérémonie de lancement de la première cohorte de 500 apprenants s’est tenue à Guédiawaye en présence des autorités administratives et territoriales, en l’occurrence le Préfet et les maires.