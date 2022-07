Me Abdou Kane de la coalition Benno Bokk Yakaar a clôturé, hier, sa campagne par un meeting au quartier Mbour 3. En présence du ministre de l’ Artisanat et du Secteur Informel Dr Papa Amadou Ndiaye, du chef de cabinet du ministre de l’ Économie Numérique et des Télécommunications Amadou Sidibé, des chefs religieux, entre autres. L’initiateur de ce meeting a lancé un message de solidarité au peuple sénégalais qui a choisi le président Macky Sall jusqu’à 2024.

Et pour assurer cette continuité, dit – il , 《Nous devons continuer à accorder notre confiance en le donnant une large majorité à l’assemblée nationale》, a détaillé d’emblée le responsable apériste dans la zone ouest. 《Nous devons lui faire confiance pour qu’il puisse gouverner le Sénégal dans la paix, la stabilité et le progrès》, poursuit – il. Il a également invoqué le sens des responsabilités en faisant allusion aux électeurs qui vont choisir dimanche les représentants du peuple à l’ hémicycle. Voter c’est choisir ! Il est revenu sur les critères de choix d’un député en posant une multitude de questions.

Pour lui, ce questionnement permet de trouver la réponse simple : Nous devons voter oui pour BBY ! Pour consolider l’unité nationale, surtout les acquis et booster le progrès économique et social de ce pays et faire du Sénégal un havre de paix. Par rapport aux enjeux des législatives, Me Kane et ses camarades de coalition, ainsi que les invités qui ont pris la parole devant cette foule nombreuse, ont tous assuré la victoire incontestable au soir du 31 juillet pour le camp de la mouvance présidentielle.