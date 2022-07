Législatives à Thiès : Pour assurer une belle victoire sans contestation à la coalition Benno Bokk Yakaar dans la capitale du rail, les membres de la Fédération des enseignants républicains et le mouvement des enseignants de Rewmi se sont réunis hier en assemblée générale pour faire une évaluation sur leurs activités qu’ils mènent durant la campagne électorale. Profitant de l’occasion, le porte parole du jour est revenu sur les grands chantiers et les réalisations du gouvernement sur toute l’étendue du territoire national.

Ils ont vanté la vision de Macky Sall à travers son PSE et son PAP2A qui définissent les politiques et la volonté de son gouvernement. Sur ce, ils ont restitué les circuits qu’ils ont sillonné au niveau des trois communes pour convaincre les électeurs sur le programme de BBY pour les élections législatives. À l’unanimité, ils sont plus que jamais engagés pour assurer une victoire éclatante au responsable de la mouvance présidentielle Macky Sall et à la tête de liste départementale de cette ladite coalition Dr Augustin Tine au soir du 31 janvier 2022.