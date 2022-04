Le Directeur général de l’ Agence nationale de la Maison de l’Outil ( ANAMO) et membre de l’ Apr exhorte au décalage de ces échéances électorales de deux ou trois mois, rapporte Rewmi Quotidien dans sa parution de ce mardi .

Pour lui, ce report permet aux différentes parties prenantes d’obtenir un consensus sur le parrainage.

Il ajoute : « l’ opposition doit comprendre que le parrainage est parfaitement nécessaire et procéder à des réglages ».

« Avec cette floraison de partis politiques et de candidatures, on ne peut pas organiser une élection sans le parrainage. Nous saluons l’esprit. Qu’est – ce que ça nous coûterait de délocaliser les élections du 31 juillet prochaines de deux ou trois mois le temps de discuter? Parce que le parrainage doit être selon les lois d’essence consensuelles pour la démocratie. Rien ne va se passer et on peut le faire », a – t -il expliqué.